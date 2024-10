No quadro “Hora das Letras” do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues, em comemoração ao Dia do Professor, abordou um tema relevante para os estudantes que se preparam para o Enem: a proposta de intervenção na redação.

Ele apresentou uma questão objetiva e destacou a importância de que a intervenção seja viável, realista e conectada ao texto, corrigindo erros comuns nas respostas.

Além de explicar detalhadamente as alternativas incorretas, Golbery enfatizou que a redação deve ser objetiva e evitar o uso da primeira pessoa.

