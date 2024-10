Abertas vagas em cursos de idiomas online na UFCG

Foram abertas, na última sexta-feira, dia 11, e seguem até meio-dia da próxima quinta-feira, dia 17, as inscrições para cursos online gratuitos de idiomas para a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) – alunos, professores, servidores técnico-administrativos e trabalhadores de empresas terceirizadas -, ministrados pela Rede Andifes Idiomas sem Fronteiras (IsF/UFCG).

Ao todo, são ofertadas 225 vagas, distribuídas em cursos de quatro idiomas: Espanhol (25), Francês (75), Inglês (75) e Português como Língua Estrangeira (50).

Todas as vagas são destinadas à comunidade da UFCG, com exceção das vagas para os cursos de português como língua estrangeira, que poderão ser ocupadas também por estrangeiros da comunidade externa.

Cada turma terá no máximo 25 alunos, e será formada lista de espera com 10 nomes para cada turma. As aulas terão início no dia 4 de novembro.

As inscrições devem ser feitas por meio dos formulários online, específicos para cada idioma, anexando-se os documentos comprobatórios exigidos (comprovante de vínculo institucional e de proficiência linguística, caso seja exigido).

Seguem abaixo os links para inscrições:

Espanhol

Francês

Inglês

Português como Língua Estrangeira

Confira aqui o edital.