Neste Dia do Professor, homenageamos aqueles que dedicam suas vidas à formação de futuros cidadãos, orientando-os pelo caminho do conhecimento.

A reportagem da Rádio Caturité FM falou com o professor Golbery Rodrigues, que detalhou os desafios que enfrenta diariamente.

Segundo Golbery, ser professor é um papel fundamental, mas que nem sempre é reconhecido como deveria. “A falta de reconhecimento e de valorização é um dos grandes desafios. Quantos de nós não enfrentamos desvalorização profissional e financeira? A importância do papel na formação de cidadãos e na construção de conhecimento nem sempre é refletida nas condições de trabalho e nas atualizações, o que pode desmotivar a carreira”, destacou.

Outro desafio apontado por ele é o desgaste emocional. Os professores estão em contato direto com as realidades e problemas de seus alunos, o que pode ser emocionalmente exaustivo. “A gestão emocional e a carga de trabalho são questões complexas. A sobrecarga com o planejamento de aulas, correção de atividades e a necessidade de continuar se qualificando contribui moderadamente para o aumento do estresse”, salientou.

Golbery também ressaltou a inclusão e a diversidade como desafios crescentes. “Trabalhar com aulas cada vez mais diversas em termos de necessidades especiais, socioeconômicas e culturais requerem preparação para promover um ensino inclusivo, onde todos os alunos se sintam representados e acolhidos”, frisou.

Apesar de todas essas adversidades, Golbery afirma que uma maior recompensa é ver o impacto positivo que os professores geram na vida dos alunos. “Para muitos de nós, a maior satisfação está na transformação de vidas. Acompanhar a trajetória dos estudantes desde o momento em que enfrentam dificuldades até o ponto em que superam desafios e conquistam seus objetivos é extremamente gratificante”, pontuou.

