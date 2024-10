O Prêmio Educadores do Ano, promovido pela Unifacisa e pela Fundação Pedro Américo, visa celebrar e incentivar práticas pedagógicas que se destacam pela inovação e qualidade. A segunda edição do evento acontecerá no próximo sábado (19), às 19h, no Teatro Facisa.

As premiações seguem mediante ao atendimento dos critérios exigidos nos editais de participação de escolas de ensino médio de Campina Grande e participação de professores e coordenadores de curso da Unifacisa.

Para a categoria das escolas é livre a participação de escolas de ensino médio com sede em Campina Grande. Cada uma das instituições pôde inscrever até dois projetos ou trabalhos desenvolvidos durante o ano de 2023 ou 2024, com o (a) professor(a) representando a escola. O material teve que se enquadrar em uma das seguintes categorias: Ciência da Natureza e suas Tecnologias (Biologia; Arte, Inovação e Criatividade); Práticas Experimentais (Biologia, Física, Química); Educação Física; Ciências Humanas (Filosofia, Geografia, História, Sociologia); Ciências e inteligência artificial; Linguagem e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Energia, Vida e Evolução.

A seleção dos finalistas está sendo realizada por meio da análise dos trabalhos/projetos enviados durante o período de inscrições. Todos foram lidos pela banca avaliadora que analisou os trabalhos conforme os critérios apontados no edital. Trinta trabalhos são finalistas e só um receberá a premiação. Os critérios para avaliação são: projeto inovador/transformador (30%); participação de toda a turma (30%); participação da comunidade (15%); inclusão (10%); empreendedor (15%).

Na categoria destinada à participação de professores e coordenadores de curso da Unifacisa, a premiação destina-se às práticas pedagógicas e de gestão, desenvolvidas por professores e coordenadores de cursos, que, comprovadamente, tenham tido êxito, considerando os critérios estabelecidos no edital. A premiações são divididas em: Projeto Inovação; Professor Destaque; Coordenador de Curso Destaque. A avaliação será realizada por uma equipe multidisciplinar indicada pela Reitoria e se dará em única etapa.

Os vencedores nas Categorias Projeto Inovador, Professor Destaque e Coordenador Destaque serão divulgados em evento solene que será realizado no próximo sábado (19).