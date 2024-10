Podcast: aluna da Uama destaca experiência enriquecedora

No programa Conexão Caturité, no quadro “Momento Uama”, o professor Manoel Freire abordou o tema do envelhecimento saudável, destacando a importância de valorizar e respeitar os idosos, que possuem experiências e sabedorias preciosas.

A conversa também contou com a presença de Neide Maria Paiva, uma idosa da Uama, que compartilhou sua vivência, ressaltando como sua participação na universidade tem sido uma experiência enriquecedora, promovendo aprendizado e bem-estar.

Freire destacou que a velhice é uma fase de novos aprendizados e oportunidades, e que a aceitação dessa fase com autoconhecimento e amor próprio é fundamental.

A reflexão envolveu ainda a importância de dar voz aos idosos e compartilhar suas histórias de vida.

“Os idosos são como livros cheios de conhecimento e sabedoria. Só é preciso tempo para escutá-los”, afirmou Freire.

Neide também ressaltou como a participação na Uama a tem feito se sentir mais jovem, com disposição para aproveitar cada momento da vida e continuar aprendendo.

Ela incentivou as famílias a apoiarem a participação dos idosos em atividades como a UAMA, que promove a integração social e o desenvolvimento pessoal.

Ouça o podcast completo