IFPB tem vagas remanescentes para cursos técnicos

O Instituto Federal da Paraíba está com inscrições abertas para vagas remanescentes em cursos técnicos. As oportunidades são no Ensino Técnico Subsequente.

No Campus Cabedelo, estão sendo ofertadas vagas para o curso técnico de Química. As inscrições gratuitas vão até o dia 13 de outubro. Acesse aqui o Edital com as instruções.

No Campus Pedras de Fogo, são chances em dois cursos: Modelagem do Vestuário e Informática. Acesse o Edital com as informações. As inscrições terminam no dia 11 de outubro.

No Campus Cabedelo Centro, a inscrição é para o curso de Guia de Turismo e termina no dia 10 de outubro. Confira aqui o edital com detalhes.

No Campus Areia, as vagas são no curso técnico de Administração e no técnico de Gastronomia. A inscrição vai até o dia 11 de outubro. Acesse o Edital.

Todos os cursos são gratuitos e presenciais. As vagas são para estudar ainda neste semestre de 2024.2. Cada campus tem seu próprio calendário acadêmico e forma de seleção.