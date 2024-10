Podcast: professor aborda sobre o uso inadequado da crase

No quadro Hora das Letras do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues trouxe uma importante reflexão sobre o uso inadequado da crase, especificamente em placas de estacionamento.

Segundo o professor, é comum encontrarmos a expressão “Estacionamento exclusivo para clientes. Por favor, não insista, sujeito à guincho” com o uso incorreto da crase.

Ele explicou que, de tanto vermos erros como esse, muitos acabam acreditando que estão corretos. No entanto, a ortografia e a gramática devem ser baseadas no conhecimento e não apenas no ouvido.

Golbery destacou ainda que a crase é um processo de parceria entre a preposição “a” e o artigo feminino.

No exemplo da placa, o termo “sujeito à guincho” está errado porque “guincho” é uma palavra masculina e não admite o uso do artigo feminino, o que torna a crase indevida. Portanto, o uso da crase nesse caso é incorreto.

O professor finalizou sua participação lembrando a importância de estarmos atentos a esses detalhes gramaticais e sempre buscando o correto.

Ouça o podcast completo aqui.