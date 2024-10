No quadro Hora das Letras do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues explicou a diferença entre as expressões “ao encontro de” e “de encontro a”.

Embora sejam estruturalmente semelhantes, o sentido muda de acordo com o contexto.

“Ao encontro de” indica concordância, algo positivo. Por exemplo: “Minha ideia vai ao encontro da sua” — ou seja, há concordância. Já “de encontro a” sugere conflito ou discordância. Exemplo: “A decisão foi de encontro às reivindicações do setor” — houve oposição.

A dica do professor é simples: se começa com “ao”, indica concordância; se começa com “de”, aponta divergência.

Ouça o podcast completo aqui.