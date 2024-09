Faculdade SESI de Educação abre inscrições para vestibular

A Faculdade SESI de Educação, referência na formação de docentes por área de conhecimento, está com as inscrições abertas para o Vestibular 2025.

Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de outubro de 2024.

Conforme o edital, a prova será realizada no dia 09 de novembro de 2024 e consiste em um estudo de caso, com aplicação em 6 locais, distribuídos nas unidades do SESI-SP na capital e no interior. Para o Vestibular 2025, as notas do ENEM não serão aceitas.

Após a prova, os candidatos passarão por uma entrevista presencial, prevista para ocorrer entre os dias 28 de novembro e 13 de dezembro no campus da Faculdade SESI de Educação.

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 17 de dezembro.

Além da gratuidade, a Faculdade SESI de Educação também oferece o programa de Bolsa Permanência, que concede um auxílio financeiro mensal de um salário-mínimo aos estudantes que atendem aos critérios socioeconômicos.

A instituição ainda conta com a Residência Educacional, proporcionando experiências práticas em sala de aula desde o início da graduação.

Os cursos de graduação oferecidos são de licenciatura nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática, Linguagens e o novo curso de Educação Física.

Todos os cursos têm duração de quatro anos e são realizados em tempo integral, com as aulas no período noturno e a Residência Educacional no período matutino ou vespertino, dependendo da disponibilidade da escola.