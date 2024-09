Podcast: Uama tem programação especial em comemoração aos 15 anos de existência

No quadro “Momento Uama” do programa Conexão Caturité, o professor Manoel Freire destacou as atividades em comemoração aos 15 anos da Universidade Aberta à Maturidade (UAMA), que já alcançou mais de 1.100 idosos em Campina Grande, Lagoa Seca e Guarabira, com 21 turmas formadas.

Entre os eventos de destaque, está uma grande gincana que foi realizada nesta sexta-feira, 20 de setembro, no Departamento de Educação Física.

A expectativa foi de reunir cerca de 150 a 170 idosos em uma competição saudável, com diversas atividades recreativas e a arrecadação de donativos para instituições locais.

Ouça o podcast completo abaixo: