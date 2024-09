SENAI oferta mais de 5 mil vagas em cursos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com 5.106 vagas abertas em cursos gratuitos e pagos em várias unidades da federação.

Há oportunidades presenciais e online em cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento, aprendizagem industrial e outros.

Pessoas interessadas em estudar no SENAI contam com muitas opções de áreas de conhecimento, como administração, produção industrial, eletrotécnica, mecânica, Excel (básico ao avançado), marketing digital, pedreiro, confeitaria e muito mais.

Confira os detalhes das vagas em cada estado:

Alagoas

O SENAI- AL está com 655 vagas para diversos curso, como: Power BI, padeiro, Excel, instalação e manutenção de ar-condicionado split, condutores de transporte escolar, informática básica, salgados e doces, operador de empilhadeira, corte e costura, modelista, operador de empilhadeira (reciclagem), gestão do próprio negócio, fotografia de moda, mecânico de manutenção em motores diesel, confeiteiro, mecânico de refrigeração e climatização doméstica, mecânico de motores ciclo otto, projetista de sistemas fotovoltaicos e tantos outros.

As vagas estão disponíveis nas unidades do SENAI-AL de Poço, Centro e Arapiraca. Para se inscrever e ter mais informações, acesse o site do SENAI-AL.

Bahia

O SENAI-BA está com 297 vagas GRATUITAS para cursos de aprendizagem industrial básica, voltada para a formação de jovens aprendizes. As vagas são para os municípios de Alagoinhas, Camaçari, Cruz das Almas, Feira de Santana, Ilhéus, Ipiaú, Valente e Vitória da Conquista.

Os cursos ofertados são: assistente administrativo, assistente de produção, auxiliar de processos de fumo, auxiliar de laboratório de análises físico-químicas, inspetor de análise da qualidade, e operador de processos industriais.

O processo seletivo é focado nos jovens entre 14 e 21 anos, que estejam cursando a partir do 9º do ensino fundamental ou tenham concluído o ensino médio.

As inscrições podem ser feitas no site do SENAI-BA, até dia 1º de outubro. As inscrições podem ser encerradas em caso de preenchimento de todas as vagas.

O SENAI-DF está com 3 mil vagas abertas, sendo 2.760 para cursos de qualificação profissional presenciais e a distância e 240 para cursos de aperfeiçoamento presenciais.

Há vagas nas escolas do Gama, do Setor de Indústrias Gráficas (SIG), de Sobradinho e de Taguatinga, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Entre as 37 opções de cursos, quatro são novidade:

Apresentações Criativas Utilizando Inteligência Artificial;

Comandos Elétricos para Refrigeração Comercial;

Instalação de Condicionador de Ar Split (Hi Wall); e

Modelagem Tridimensional de Roupas (Moulage).

As primeiras turmas estão previstas para se iniciarem em 1º de outubro e as últimas em 25 de novembro. As inscrições devem ser feitas pelo site do SENAI-DF.

O SENAI-PB tem vagas disponíveis para cursos em: eletroeletrônica, eletrotécnica, soldagem elétrica, mecânico de refrigeração e climatização, mecânico de motores ciclo otto, pedreiro, mecânico de motocicleta, operador de empilhadeira, ajustador mecânico, torneiro mecânico, eletricista predial, eletricista industrial, instalação de motor automático, assistente administrativo (EaD), administração (EaD) , Excel (básico ao avançado), projeto de edificação no software Revit e tantos outros.

Ao todo são 812 vagas, sendo 710 em cursos presenciais nos períodos matutino e vespertino, e 102 vagas na modalidade online (EaD) e Habilidade Técnica. Para mais informações acesse o site do SENAI-PB.

Sergipe

O SENAI-SE está com 342 vagas disponíveis para nove cursos GRATUITOS de diferentes áreas, como alimentos, automotiva e tecnologia da informação. Para aperfeiçoamento profissional está disponível o curso de REVIT – aplicado à projetos hidrossanitários.

Já as vagas de qualificação profissional são para os cursos de: assistente administrativo, assistentes de controle de qualidade, assistente de recurso humanos, montador e reparador de computadores, informática básica, eletromecânico de motores de ciclo Diesel, auxiliar de topografia, marketing digital e auxiliar de confeiteiro.

Todos os cursos são presenciais ou semipresenciais, nos períodos matutino, vespertino e noturno. As inscrições são limitadas e as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

Para mais informações, acesse o Instagram do SENAI-SE (@senaisergipe) ou visite a unidade do SENAI-SE mais próxima de você.

O SENAI é o principal parceiro da indústria na formação de trabalhadores e na inovação.

Maior rede privada de educação profissional do país e uma das maiores do mundo, está presente nos 26 estados e no DF, com cerca de 2,8 milhões de matrículas/ano.

Em 82 anos de história, formou mais de 88,7 milhões de pessoas em cursos técnicos, de qualificação, nível superior, aperfeiçoamento e especialização, sempre alinhados às demandas do setor produtivo.

A Agência de Notícias da Indústria faz um levantamento quinzenal de vagas abertas pelo SENAI em todo o Brasil junto às federações das indústrias.

O levantamento tem caráter jornalístico. Para tirar dúvidas ou obter mais detalhes, entre em contato com o SENAI do seu estado.