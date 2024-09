Governo da Paraíba abre inscrições para pós-doutorado no exterior

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba (Secties), em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq/PB), no âmbito do Programa Paraíba sem Fronteiras, abriu nesta sexta-feira (20) as inscrições para o edital de Concessão de Bolsas de Pós-Doutorado Sanduíche no Exterior.

O objetivo é selecionar pesquisadores que estão realizando estágio de Pós-Doutorado em Instituições de Ensino Superior públicas e privadas sediadas na Paraíba.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de outubro, por meio do endereço eletrônico https://sigfapesq.ledes.net.

Estão sendo oferecidas 5 vagas para atividades de pesquisa no exterior, com duração mínima de 30 dias e máxima de 90 dias contínuos, conforme o plano de pesquisa submetido no processo de candidatura.

Podem participar candidatos vinculados a programas de pós-graduação de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas ou privadas, sediadas na Paraíba, que tenham firmado Acordo de Adesão ao Programa Paraíba sem Fronteiras, assim como pesquisadores bolsistas da modalidade pós-doutorado da Fapesq.

Os pesquisadores selecionados receberão bolsa, auxílio passagem, auxílio instalação e seguro saúde, totalizando um investimento de R$ 316.619,00. Para planos de estudo com atividades previstas de 30 dias, não será concedido o benefício do Auxílio Instalação.

Para mais esclarecimentos e informações, ACESSE O EDITAL.

Sobre o PBsF – O Programa Paraíba sem Fronteiras é uma ação promovida pelo Governo da Paraíba, por meio da Secties, e tem o objetivo de promover a cooperação internacional descentralizada, a formação qualificada e estratégica, bem como o desenvolvimento científico e tecnológico no âmbito das instituições de ensino superior, instituições de educação profissional e tecnológica, centros de pesquisa e empreendimentos de excelência sediados no Estado da Paraíba.

Cronograma:

FASES DATAS Lançamento do Edital 18/09/2024 Prazo limite para impugnação dos termos deste Edital 20/09/2024 Data de início do período de inscrições 20/09/2024 Data limite para inscrições (até 17h00) 10/10/2024 Divulgação das inscrições homologadas 17/10/2024 Interposição de recurso sobre a homologação das inscrições (até 17h00) 18 à 22/10/2024 Divulgação do resultado dos recursos sobre a homologação das inscrições 23/10/2024 Período de avaliação 24/10 à 14/10/2024 Divulgação do resultado preliminar de avaliação 18/11/2024 Prazo para interposição de recurso sobre o resultado preliminar (até 17h00) 22/11/2024 Divulgação do resultado dos recursos sobre o resultado preliminar 25/11/2024 Divulgação do resultado final 25/11/2024 Previsão de implementação dos planos de pesquisa 1º semestre de 2025 Prazo limite para apresentação de Relatório Final 30 dias após a conclusão das atividades