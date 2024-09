Universidade Federal de Campina divulga calendário acadêmico

A Pró-reitoria de Ensino (PRE), da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), divulgou o Calendário Acadêmico do período letivo 2024.2. O documento vale para todos os campi, exceto o campus Cajazeiras, cuja publicação ocorrerá após realização de reunião pública do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) e do Conselho Administrativo (Consad), oportunizando a ampla participação de sua comunidade acadêmica.

As aulas estão previstas para começar no dia 18 de novembro com recesso previsto para 17 de dezembro. Em 2025, as aulas do período serão retomadas no dia 03 de fevereiro com término previsto para o dia 17 de abril.

Confira algumas datas Importantes

08 a 12/11 – Solicitação de matrícula pelos discentes veteranos(as), no SIGAA, em componentes curriculares para o período letivo 2024.2.

08 a 12/11 – Solicitação de matrícula pelos discentes especiais em mobilidade acadêmica e em complementação de estudos, no SEI, em componentes curriculares para o período letivo 2024.2.

12 e 13/11 – Matrícula automática dos ingressantes 2024.2 pela PRE.

11 e 13/11 – Ajustes na oferta de vagas das turmas de componentes curriculares do período letivo 2024.2, pelas UNIDADES ACADÊMICAS.

18/11- Início do período letivo 2024.2

17/12 – Início do recesso acadêmico

03/02/2025 – Reinício das aulas do período letivo 2024.2

17/04/2025 – Término das aulas do período letivo 2024.2

Confira aqui o Calendário Acadêmico 2024.2

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online