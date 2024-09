Vagas para Pós-graduação em Saúde Pública na UEPB

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Saúde Pública da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) abriu um novo processo seletivo para admissão de estudantes para o semestre letivo 2025.1 do curso de mestrado. Ao todo estão sendo ofertadas 25 vagas, sendo 20 destinadas para ampla concorrência e cinco para ações afirmativas. Também será ofertada mais uma vaga para pessoas com deficiência.

As inscrições serão realizadas no período de 11 a 25 de outubro, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico selecaoppgsp@evento.uepb.edu.br. Para serem considerado aptos(as) a se inscreverem no processo seletivo, os(as) candidato(as) deverão comprovar, obrigatoriamente através de documentação oficial, sejam eles, diplomas, certificados, declarações ou documentos equivalentes.

A seleção para ingresso no curso de mestrado do PPGSP constará de duas etapas de caráter eliminatório e classificatório, sendo a primeira, a avaliação do projeto de pesquisa com apresentação e arguição, e a segunda a análise do currículo. A divulgação do resultado final será até 27 de fevereiro, na página eletrônica do PPGSP.

O curso de mestrado do Programa de Pós-graduação em Saúde Pública da Universidade

Estadual da Paraíba possui uma área de concentração, “Saúde Pública”, e duas linhas de pesquisa: “Condições e Determinantes do Processo Saúde-Doença: identificação, quantificação e caracterização de danos à saúde das populações”; e “Avaliação de Programas, Tecnologias e Serviços de Saúde”.

O edital completo da seleção pode ser baixando neste link.

