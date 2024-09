O professor Golbery Rodrigues, no quadro “Hora das Letras” do programa Conexão Caturité, trouxe dicas para quem está se preparando para a redação do Enem.

Ele destacou a importância de evitar a repetição de palavras e expressões no texto, que é um ponto avaliado pela competência 4 do exame, responsável por analisar a coesão textual.

Golbery recomendou o uso de pronomes, conjunções e sinônimos para garantir a fluidez do texto.

Entre as dicas, sugeriu substituir “estado” por termos como “poder público” ou “máquina pública” e “indivíduos” por “sujeitos” ou “cidadãos”.

Ele também indicou sinônimos para palavras comuns como “importante” e “problema”, ajudando a enriquecer o vocabulário do candidato.

Ouça o podcast completo aqui.

