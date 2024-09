Prefeitura de Campina Grande abre mais de 200 vagas em cursos gratuitos

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), está com inscrições abertas para 256 vagas distribuídas em seis cursos na área da tecnologia.

As inscrições devem ser realizadas no período de 10 a 20 de setembro por meio do link: https://forms.gle/1EL3K1KbSfehepti7, ou pelo Whatsapp 83 3690-1749.

As vagas são para os cursos de Informática Básica/Smartphone para a terceira idade; Informática Básica; Informática Avançada; Programação Web; Pensamento Computacional; Edição e Imagem. Alunos da Rede Municipal e o público geral podem se inscrever.

As aulas serão realizadas no Núcleo de Tecnologia Educacional (NTM), mesmo prédio onde funciona o Sine Municipal, na Rua Santa Clara, S/N, no bairro São José, onde também é possível realizar a inscrição presencial.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online