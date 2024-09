Estimular o espírito empreendedor desde cedo nas crianças e em sala de aula pode ser uma importante ferramenta para impulsionar o crescimento econômico em qualquer cenário.

O espírito empreendedor traz inúmeros benefícios para a economia e para a sociedade, permitindo que novas ideias floresçam, impulsionando o progresso em diversos setores. Mas nada disso é possível sem antes garantir o acesso ao conhecimento.

Com base nessa premissa, o Sebrae-PB possui um polo totalmente voltado à educação empreendedora e que pode ser muito útil para os professores que queiram abordar o tema em sala de aula. Lá, o professor encontra diversos cursos online e gratuitos tanto para quem atua no ensino de nível fundamental quanto no médio e superior.

“Esses cursos têm o objetivo de impactar a questão do entendimento do professor, do pensar a cultura empreendedora”, detalha a Gerente Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae, Humara Medeiros.

Ela explica que os cursos ofertados pelo Sebrae-PB trazem todo o conteúdo que atualmente é exigido no ensino médio e fundamental. “É importante olhar para a questão das competências exigidas dentro da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que é o eixo empreendedorismo”.

Humara Medeiros ressalta também a necessidade de despertar em sala de aula o pensar crítico, a criatividade e a inovação, que são premissas para a construção das soluções em educação empreendedora.

“Por isso, é importante que o professor possa se capacitar. Não falamos em profissionalizar, falamos em capacitar dentro desses temas para que a gente possa ter professores que realmente possibilitem ao estudante ser o centro da sala. Fazer com que o estudante veja a importância de ser o protagonista da sua própria história”, conclui.

Cursos disponíveis

Todos os cursos oferecidos pelo Sebrae-PB vêm certificados com verificação de autenticidade 100% gratuita. Eles duram entre 15 e 23 horas e o prazo para conclusão é de 30 dias. Ao concluir o curso, basta acessar na área logada no portal e emitir o certificado de participação.

Entre os cursos voltados para professores de nível fundamental, há opções como “JEPP: Preparação Pedagógica de Professores” e “Central JEPP”, bem como cursos específicos para professores do primeiro ao nono ano.

Já para professores de nível médio temos “Atitudes Empreendedoras e Tipos de Empreendedorismo” e “Crescendo e Empreendendo”, entre outros.

Entre os cursos voltados para os profissionais que atuam no ensino superior, podemos destacar cursos como “Disciplina de Empreendedorismo e Inovação”, ou mesmo “Disciplina de Empreendedorismo Para Educação Superior”.

Para conhecer todos os cursos ofertados, basta acessar o Portal Sebrae (https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/educacaoempreendedora/estudantes).

