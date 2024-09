Podcast: Uama destaca resultado de pesquisa sobre equilíbrio postural de idosos

No quadro “Momento Uama” do programa Conexão Caturité, o professor Eugênio apresentou os resultados de uma pesquisa realizada com idosos da Universidade Aberta à Maturidade (Uama).

O estudo avaliou o equilíbrio postural dos participantes e, surpreendentemente, constatou que eles apresentaram um equilíbrio semelhante ao de adultos jovens.

Esse resultado positivo foi atribuído às atividades físicas e terapias oferecidas pela Uama.

O professor também destacou a importância de devolver esses resultados à comunidade, além de reforçar que ainda há vagas abertas para o curso de alfabetização de idosos.

Ouça o podcast completo abaixo

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online