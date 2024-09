Alunos do Mais Aprendiz do IEL Paraíba visitam equipamentos culturais, em Campina

Nesta sexta-feira (6), alunos do programa Mais Aprendiz, do IEL Paraíba, participaram de uma visita guiada a dois importantes equipamentos culturais de Campina Grande: o SESI Museu Digital e o Museu de Arte Popular da Paraíba, conhecido como Museu dos Três Pandeiros.

A atividade faz parte da unidade curricular de Diversidade Cultural do curso e teve como objetivo valorizar e destacar a riqueza da cultura local.

O professor, Igor Thiengo Henrique, responsável pela turma ressaltou a importância da visita para aproximar os alunos da história e da cultura paraibana.

“A ideia de levar os alunos ao Museu Digital do SESI foi mostrar como a tecnologia pode ajudar a preservar e transmitir a nossa história. Lá, os estudantes puderam ver de perto a trajetória de Campina Grande e o desenvolvimento da cidade, em aspectos como saúde e esporte, além de interagir com exposições tecnológicas que conectam o passado, o presente e o futuro. Já no Museu dos Três Pandeiros, o foco foi mostrar a importância dos nossos artistas locais e valorizar as diversas expressões culturais da Paraíba, como a xilogravura, o cordel e as artes femininas”, explicou o educador.

Anne Luisa Sidronio, uma das alunas participantes, destacou o impacto da visita, pontuando que a experiência ampliou sua visão sobre a cultura local.

“A visita técnica ao museu do SESI trouxe a história viva da nossa cidade de uma forma dinâmica, mostrando desde a criação de hospitais até a luta dos tropeiros que movimentavam a economia local. Já no Museu de Arte Popular da Paraíba, conhecemos mais sobre nossos artistas locais, como Marinês, Ariano Suassuna e Manoel Monteiro. Eu já conhecia um pouco da cultura, mas a visita me apresentou muito mais do que eu imaginava, principalmente as artes, que eu não tinha tanto contato”, comentou a aluna.

A atividade reforça o compromisso do IEL Paraíba em oferecer uma formação abrangente e alinhada com a valorização da cultura local, conectando os alunos às raízes culturais da região.