Na última semana, alunos da Escola SESI Paraíba participaram da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, em João Pessoa. O evento, que teve início no dia 28 de agosto, reuniu mais de 200 equipes e cerca de 1.200 alunos de escolas públicas e privadas de todo o estado. Organizado pelo Governo da Paraíba, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o evento é uma importante plataforma para estimular o interesse dos jovens por carreiras nas áreas de ciência e tecnologia.

Durante os três dias de competição, as equipes enfrentaram desafios na modalidade de robótica de resgate, onde os robôs, programados pelos próprios alunos, navegaram por terrenos simulados e superaram obstáculos para realizar “resgates”. A Escola SESI Paraíba teve uma participação expressiva, conquistando prêmios em diversas categorias.

Entre os destaques, a equipe Criadores de Gigantes, da Escola SESI João Pessoa, recebeu o Prêmio Inovação; a equipe Robossauros, da Escola SESI Sousa, ganhou o Prêmio Escola Privada Nível 1; e a equipe Destemidos Encrypters, da Escola SESI Prata, foi premiada na categoria Robustez. Além disso, a equipe Destemidos Meraki, também da Escola SESI Prata, levou o Prêmio Escola Privada Nível 2.

Uma conquista inédita foi alcançada pela equipe Destemidos Ultimate, composta por alunos da Escola SESI Paraíba, que estreou na competição e garantiu uma vaga para a fase nacional da olimpíada. A equipe é formada por Abner Caled, Daniel Pedro, Laura Monteiro, Matheus Bertino e Owen Rian.

Sob a orientação do professor Newton Monteiro, a equipe representará o estado na competição em Goiânia e agora se prepara para enfrentar novos desafios na etapa nacional, levando o nome da Paraíba a um cenário de destaque na robótica educacional brasileira.

Newton Monteiro, à frente da equipe desde o início de 2022, reflete sobre essa conquista: “Participar da OBR Prática Presencial pela terceira vez e finalmente alcançar o pódio é um sentimento indescritível. Ver a evolução das equipes a cada ano é gratificante. Mesmo com a renovação constante dos integrantes, nossa essência permanece. Nós somos e sempre seremos Destemidos.”

O resultado alcançado pelos alunos da Escola SESI Paraíba reflete o investimento contínuo da instituição no desenvolvimento de habilidades técnico-científicas e na promoção da inovação entre seus estudantes.

A conquista de uma vaga na fase nacional da OBR é um marco importante que reforça o compromisso do SESI Paraíba com a excelência educacional e com a formação de futuros profissionais nas áreas de ciência e tecnologia.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online