IFPB garante mais de 4 mil vagas em cursos para 2025

Está chegando o momento tão aguardado pela comunidade estudantil da Paraíba: o Processo de Seleção de Cursos Técnicos para 2025.1 do Instituto Federal da Paraíba -IFPB nas modalidades integrado e subsequente.

Essa é maior oferta de vagas já disponibilizada pelo instituto. As inscrições para as 4.335 vagas estarão abertas no período de 04 de setembro a 03 de outubro de 2024, exclusivamente pela internet no endereço estudante.ifpb.edu.br .

A seleção será realizada por meio de análise do desempenho escolar do estudante, portanto não há provas. As vagas estão distribuídas pelos Campi Areia, Cabedelo, Cabedelo Centro, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Esperança, Guarabira, Itabaiana, Itaporanga, João Pessoa, Mangabeira, Monteiro, Patos, Pedras de Fogo, Picuí, Princesa Isabel, Santa Luzia, Santa Rita, Soledade e Sousa .

O IFPB reserva 50% do total das vagas para candidatos Egressos de Escolas Públicas (EEP) que tenham cursado integralmente o ensino em escola pública.

Dentro desse percentual, há reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI), candidatos autodeclarados Quilombolas (Q) e candidatos com deficiência (PcD), além de reserva para candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,0 salário-mínimo.