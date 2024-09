Pós-graduação em Formação de Professores abre processo seletivo com vagas para turma de mestrado

O Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores (PPGFP) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) divulgou, nesta segunda-feira (2), o edital de seleção para turma de 2025/1.

As inscrições estão abertas de 2 a 30 de setembro. Poderão candidatar-se ao curso de mestrado portadores de diploma de quaisquer licenciaturas.

Para se inscrever, os(as) candidatos(as) devem apresentar a ficha de inscrição preenchida e gerada por meio deste link, projeto de pesquisa, bem como os demais documentos especificados no edital.

Estão sendo ofertadas 28 vagas distribuídas nas seguintes linhas de pesquisa: “Linguagens, Culturas e Formação Docente”; e “Ciências, Tecnologia e Formação Docente”.

A prova escrita está marcada para o dia 18 de novembro, com resultado previsto para o dia 27 do mesmo mês.

As entrevistas sobre o projeto de pesquisa e a proposta de produto educacional acontecerão nos dias 9 a 10 de dezembro, enquanto o resultado final está programado para o dia 20.

As datas da prova de proficiência em língua estrangeira e as matrículas ainda serão definidas pela Coordenação do Programa. Confira o edital completo da seleção clicando neste link.