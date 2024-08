UFPB promove cursos de capacitação para coordenadores e professores

A Coordenação Geral da Universidade Aberta do Brasil (UAB), com o apoio da Superintendência de Educação a Distância (Sead) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), está inscrevendo para capacitação destinada a coordenadores e professores dos novos cursos de graduação e especialização da UAB.

As inscrições para ambos os cursos podem ser realizadas, gratuitamente, pelo Sistema Integrado de Gestão de Eventos (SIGEVENTOS). O prazo para inscrição no curso de especialização é até hoje, quinta-feira (29), enquanto as inscrições para o curso de graduação se encerram em 5 de setembro.

O curso, com ênfase em especializações, terá início no dia 30 deste mês, no auditório da SEAD, localizado no Campus I, das 9h às 12h. Já as aulas do curso de Graduação começarão no dia 6 de setembro, no mesmo horário e local. Os participantes que concluírem cada capacitação poderão obter um certificado de 80 horas por curso.

O objetivo das capacitações é padronizar e tornar mais eficientes os processos de trabalho nos cursos oferecidos pela UAB/UFPB, focando na qualificação de docentes e coordenadores dos cursos a distância de graduação e especialização. A capacitação busca uniformizar os processos de trabalho, fortalecer as competências docentes e assegurar conformidade com as políticas educacionais.

A superintendente da Sead, professora Raíssa Dália Paulino, esclarece que essa formação é importante para os coordenadores e professores que lecionam ou irão lecionar na modalidade EaD.

“Este plano de capacitação é fundamental para alinhar as práticas e os procedimentos entre os servidores da UFPB, promovendo a excelência na gestão dos cursos da UFPB/UAB”, disse a professora.

Sobre o Programa Universidade Aberta do Brasil – UAB

O Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) da UFPB oferece cursos à distância por meio do ambiente virtual de aprendizagem Moodle, além de outros conteúdos, por meio do uso de bibliotecas virtuais. Os estudantes também recebem assistência personalizada nos Polos de Apoio Presencial, sendo nos municípios dos estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.

Atualmente, o programa irá expandir significativamente sua oferta de cursos na modalidade à distância a partir desse segundo semestre de 2024, com a introdução de 22 novos cursos. Entre eles, haverá graduações como o Bacharelado em Ciências das Religiões e a Licenciatura em Letras – Mandarim, e ainda Especializações Lato Sensu em áreas como Educação Ambiental, Gestão Escolar e Ética em Inteligência Artificial.