IFPB abre seleção com mais de 800 vagas em cursos superiores

O Instituto Federal da Paraíba – IFPB lançou nesta terça-feira, 27, o edital de seu Processo Seletivo de Cursos Superiores (PSCS) para o segundo semestre de 2024. As inscrições estarão abertas, no período de 28 de agosto a 12 de setembro de 2024, exclusivamente pela internet.

São mais de 800 vagas ofertadas pelos campi Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Guarabira, Itaporanga, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel, Santa Rita e Sousa. A seleção traz novidades e amplia o leque de cursos da instituição com o novo curso de Arquitetura, além da abertura de cursos em outros três campi.

Para participar da seleção o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio ou equivalente até a data da pré-matrícula e ter realizado uma das seguintes edições do Exame Nacional do Ensino Médio: ENEM 2023, ENEM 2022, ou ENEM 2021, ou ENEM 2020, ou ENEM 2019.

As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível em https://estudante.ifpb.edu.br/processoseletivo/processo/14/, desde que detenha ou possua acesso em uma conta de e-mail válido e ativo. O candidato que pretende concorrer por vagas reservadas para ações afirmativas do Sistema de Cotas deve observar todos os requisitos necessários para cada modalidade de cota.

Acesse o edital

Veja as vagas e cursos de cada Campus AQUI

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online