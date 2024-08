UFPB convoca três estudantes aprovados no SiSU 2024

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio da Pró-reitoria de Graduação (PRG), convoca os candidatos Joaquim Nicacio Pereira da Silva, Kaylanne da Rocha Alves e Amanda de Araújo Costa Lima, para apresentação de documentos e cadastramento, no prazo improrrogável de dois dias, contados a partir desta terça-feira (27).

Esses estudantes precisam realizar o encaminhamento dos documentos exigidos pelo tipo de cota para a qual concorreram. A relação documental está descrita no item 1 do Edital de convocação remanescente.

O envio da documentação deve ser feito pela Plataforma de Envio de Documentos Externos (PREDE) do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) da UFPB e direcionado à unidade da Coordenação Acadêmica da Pró-reitoria de Graduação.

No ato de envio, é necessário, ainda, cadastrar o assunto como “ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO – CONVOCAÇÃO REMANESCENTE DE CANDIDATOS – SISU 2024”.

Os candidatos que não realizarem o cadastramento no período descrito pelo Edital serão automaticamente eliminados do Processo Seletivo vinculado ao SiSU 2024, perdendo o direito aos resultados obtidos no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e, consequentemente, à vaga.

Confira os candidatos convocados:

JOAQUIM NICACIO PEREIRA DA SILVA

Curso: Administração (Noturno – Bacharelado)

Cota: LI_PCD

Campus: I

KAYLANNE DA ROCHA ALVES

Curso: Medicina (Integral – Bacharelado)

Cota: LB_PPI

Campus: I

AMANDA DE ARAUJO COSTA LIMA

Curso: Terapia Ocupacional

Cota: LI_PCD

Campus: I

*Siga o nosso Instagram @paraiba_online