Curso de mestrado: parceria entre UFPB e UEPB oferece 20 vagas

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em parceria com a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), publicou por meio do Programa de Pós-graduação em Gestão de Documentos e Governança Arquivista (PPGDARQ), o edital nº 03/2024 para a seleção do curso de mestrado profissional associado para o semestre letivo 2025.1. O programa oferece 20 vagas para o curso, com inscrições abertas até as 17h do dia 12 de setembro.

Os interessados podem realizar a inscrição pelo Sistema de Controle Acadêmico da Pós-graduação (SPARG/UEPB). No ato de inscrição, também é necessário que o candidato envie para o email inscricao.ppgdarq@evento.uepb.edu.br, dois arquivos em formato PDF. Um anexo com todos os documentos solicitados no item 5.8 do edital, e em outro contendo o projeto de pesquisa sem identificação.

A taxa de inscrição do processo seletivo é no valor de R$ 50,00, que será cobrada por meio de guia de recolhimento disponibilizado pela UEPB. Poderão solicitar a isenção do pagamento os candidatos oriundos de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico, e doadores de sangue ou medula óssea, mediante o envio do requerimento conforme anexo X do edital. O prazo de solicitação da isenção encerra nesta sexta-feira (23),

A seleção será realizada por meio de cinco etapas: avaliação de projeto; prova de conhecimento; prova de língua estrangeira; entrevista e avaliação do currículo do sistema Lattes com comprovação. As duas primeiras e a quarta etapa serão de caráter eliminatório, já a terceira e quinta serão classificatórias.

Os candidatos aptos ao processo seletivo precisam possuir graduação na área do Programa em Gestão de Documentos e Governança Arquivista ou afins. São ofertadas 20 vagas, sendo reservadas quatro para cotas e uma para pessoas com deficiência.

O PPGDARQ possui uma área de concentração denominada “Gestão e Governança da Informação Arquivista”, e duas linhas de pesquisa: Arquivologia e suas Dimensões Interdisciplinares e Saberes e Fazeres Arquivísticos para a Governança.

Após finalizado o período de inscrição, as etapas da seleção acontecerão em setembro, e o resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 5 de dezembro, segundo a previsão do edital. É possível acompanhar todo o processo por meio da página eletrônica da UEPB e no site do Programa.

