A Secretaria de Estado da Educação (SEE-PB), em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq-PB), divulgou, nessa terça-feira (20), o resultado final do processo seletivo para professores da rede estadual que participarão das Formações Continuadas Internacionais do Projeto Conexão Mundo 2024/2025. O resultado pode ser conferido no site oficial da Fapesq, por meio do link bit.ly/ConexaoMundoProfessores. No total, 50 professores foram selecionados.

A seleção do Projeto Conexão Mundo foi destinada a professores efetivos do quadro permanente da rede estadual da Paraíba, que estão em pleno exercício de suas atividades de ensino, conforme informações do Sistema Integrado de Acompanhamento à Gestão Escolar (Siage). Os professores foram submetidos a duas etapas principais: a primeira foi a homologação das inscrições e a segunda consistiu na análise de relatos de experiência e dos planos de ação apresentados pelos candidatos, com base nos eixos temáticos propostos pelo programa.

Ao longo do processo seletivo, foram avaliadas as competências pedagógicas e a capacidade dos professores de implementar ações inovadoras em suas áreas de atuação. O edital estabeleceu que os candidatos deveriam escolher entre três eixos de formação: Formação Profissional Técnica, Formação Pedagógica em Meio Ambiente, Sustentabilidade e Energias, e Formação em Inovação Educativa em Contextos Cooperativos. A classificação final reflete a análise criteriosa de experiências e projetos apresentados pelos docentes.

Os 50 professores selecionados terão a oportunidade de participar de formações internacionais em parceria com a Universidade de Mondragon, na Espanha. Essa formação se dará em modalidades específicas, conforme o eixo temático escolhido por cada candidato, e visa promover a capacitação continuada dos docentes da rede estadual da Paraíba. A participação dos professores no programa vai contribuir diretamente para o fortalecimento de suas práticas pedagógicas e para a melhoria do ensino nas escolas da rede.

Os candidatos classificados devem seguir as orientações publicadas no site oficial da Fapesq para a confirmação de suas vagas e o início das atividades formativas. O cronograma detalhado das formações será divulgado posteriormente, com informações sobre as datas e os locais onde os cursos acontecerão. A SEE-PB informa que todas as orientações e comunicados serão encaminhados por e-mail diretamente aos professores selecionados.

O Projeto Conexão Mundo é uma iniciativa do Governo da Paraíba, por meio da SEE-PB, com o objetivo de fortalecer a qualificação dos profissionais da educação e fomentar o desenvolvimento de metodologias pedagógicas inovadoras. As formações internacionais oferecidas pelo projeto integram a política educacional estadual, que busca estimular a troca de experiências e o aprimoramento constante do corpo docente da rede estadual de ensino.

Os professores interessados em mais informações sobre o resultado do processo seletivo podem acessar o site da Fapesq-PB ou entrar em contato diretamente com a equipe responsável pelo projeto, através do e-mail conexaomundoprofessores@gmail.com.

