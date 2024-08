UFPB abre mil vagas nos restaurantes universitários

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio da Pró-reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante (Prape), publicou três editais que, ao todo, ofertam 1.000 vagas para o Auxílio Restaurante Universitário.

Essa modalidade de auxílio contempla seus beneficiários com acesso aos restaurantes universitários para almoço e/ou jantar, em dias letivos, de forma integral ou mediante complementação do preço da refeição (parcial).

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 200 são para o Auxílio RU integral, destinadas a estudantes de cursos de graduação presencial que ingressaram na UFPB, no semestre 2024.1; 600 são para o Auxílio RU parcial, destinadas unicamente a alunos matriculados em cursos de graduação presencial; e mais 200 para o Auxílio RU parcial, reservadas apenas a estudantes da pós-graduação presencial da UFPB.

O Reitor da UFPB, professor Valdiney Gouveia, lembrou da expansão da assistência estudantil pela atual gestão e destacou a importância desse apoio aos discentes.

“Mais uma ação, das tantas que temos feito, para oferecer aos nossos estudantes vulneráveis melhores condições de estudos e conclusão do sonho de se tornar profissional respeitável.

Sabemos que muito ainda será necessário, porém jamais se fez tanto. A esperança é que a UFPB siga crescendo e amparando seus estudantes, dando-lhes a chance de um futuro ainda mais digno”, disse o Reitor.

As inscrições para concorrer a essas vagas, independentemente do edital, já estão abertas e devem ser realizadas até esta sexta-feira (23) pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

Os procedimentos que deverão ser feitos no Sistema, pelo estudante, com vistas a realizar sua inscrição e acompanhá-la, estão descritos no item 7 dos editais.

Os resultados finais de cada processo seletivo serão divulgados na data prevista de 04 de setembro, no site da Prape.

A concessão do auxílio aos contemplados se dará após a assinatura do Termo de Compromisso, que deverá ser realizado de 05 a 09 de setembro, também pelo Sigaa.

O edital n° 10/2024 refere-se à seleção simplificada ao Auxílio RU integral, para a qual poderão se inscrever estudantes de graduação presencial dos campi de João Pessoa (100 vagas – exclusivamente para os estudantes com cursos sediados no campus sede), de Areia (50 vagas) e de Bananeiras (50 vagas).

Os discentes deverão estar cursando a primeira graduação ou não ter sido contemplados com auxílios/bolsas do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) em cursos de graduação concluídos anteriormente.

Além disso, deverão atender, pelo menos, a um dos seguintes critérios: ingressantes cotistas no semestre letivo 2024.1; ingressantes pela modalidade ampla concorrência no semestre letivo 2024.1 que comprovem ter cursado Ensino Médio em escola pública ou renda per capta de até 1 salário-mínimo; ou estudantes contemplados com o Apoio Estudantil Emergencial de que trata a Resolução Consuni nº 12/2021.

Para esta seleção simplificada, a fase de avaliação consistirá na verificação dos critérios estabelecidos no edital, sendo de responsabilidade da equipe administrativa e dos assistentes sociais da Coordenação de Assistência e Promoção Estudantil (Coape), bem como desses profissionais lotados nos campi II e III.

Durante todo o processo seletivo, os interessados poderão solicitar esclarecimentos por meio dos e-mails servsocial@prape.ufpb.br (exclusivamente para estudantes do Campus I), servicosocialcamopscca@gmail.com (exclusivamente para estudantes do Campus II) e nae@cchsa.ufpb.br (exclusivamente para estudantes do Campus III).

Edital n° 11/2024 – subsídio PARCIAL a estudantes de graduação presencial

O edital n° 11/2024 diz respeito ao processo seletivo para o Auxílio RU parcial voltado unicamente a alunos de graduação presencial. Há vagas para o Campus de João Pessoa (500), de Areia (50) e de Bananeiras (50).

Nesta modalidade, a complementação do preço da refeição deve ser feita diretamente, pelo discente assistido, à empresa que opera o restaurante universitário.

Os valores a serem complementados são os seguintes: R$ 7,50 para almoço e jantar, cada, no RU do Campus I (João Pessoa); R$ 7,30 e R$ 7,40 para, respectivamente, almoço e jantar no RU do Campus II (Areia); e R$ 7,29 para almoço e jantar, cada, no RU do Campus III (Bananeiras).

Nesta seleção simplificada, a avaliação será baseada na verificação da carga horária matriculada no semestre vigente 2024.1, do número de componentes curriculares matriculados, do Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) e da caga horária semestral de atividade acadêmica (exclusivamente para os discentes que enviarem a documentação comprobatória da atividade).

As dúvidas referentes a este edital poderão ser encaminhadas para o e-mail coape@prape.ufpb.br.

Edital n° 12/2024 – subsídio PARCIAL a estudantes de pós-graduação presencial

E o edital n° 12/2024 regulamenta a seleção simplificada reservada apenas a estudantes da pós-graduação presencial da UFPB. As vagas são para João Pessoa (100), Areia (50) e Bananeiras (50).

A complementação do preço da refeição, os valores a serem pagos pelo discente assistido e o processo de avaliação serão os mesmos do edital n° 11/2024. O canal para o envio de dúvidas também é o e-mail coape@prape.ufpb.br.