Podcast: Uama lança curso de letramento para idosos

No quadro Momento Uama do programa Conexão Caturité, o professor Manoel Freire, coordenador da Universidade Aberta à Maturidade (UAMA), destacou o lançamento do curso de letramento para idosos, uma nova iniciativa da Uama.

Com 30 vagas disponíveis, o curso é voltado para pessoas com 60 anos ou mais que não sabem ler ou escrever.

As inscrições podem ser feitas diretamente na Uama ou pelo telefone 3344-5343, e as aulas terão início em setembro.

Além disso, o professor Manoel abordou a importância de encarar o envelhecimento com resiliência e planejamento, enfatizando a necessidade de se adaptar a essa nova fase da vida.

Ele destacou que a aposentadoria deve ser vista como uma oportunidade para novas experiências e qualidade de vida, desmistificando o medo de envelhecer e incentivando os ouvintes a viverem plenamente essa etapa.4

