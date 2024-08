A Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB) publicou nessa segunda-feira (12) a lista dos alunos premiados na edição especial do Desafio Nota 1000, realizada em colaboração com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

A competição teve como objetivo principal incentivar a produção de redações com o tema “Responsabilidade do Estudante na Promoção da Educação Fiscal: Estratégias para Conscientização e Engajamento da Comunidade”.

Após as avaliações e a conclusão das fases recursais, cinco estudantes foram selecionados com as melhores notas e receberão iPhones como prêmio.

O concurso contou com a participação de estudantes matriculados regularmente no ensino médio da rede pública estadual, incluindo alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em níveis equivalentes. A premiação está marcada para ser realizada no próximo dia 16 de agosto, na sede da Secretaria de Estado da Fazenda, em João Pessoa, às 10h.

O evento contará com a presença dos secretários das pastas da Educação e da Fazenda, além dos estudantes premiados e representantes das Gerências Regionais de Educação (GREs) envolvidas.

Esta edição do Desafio Nota 1000 foi especialmente voltada para a discussão de temas ligados à educação fiscal, buscando não apenas aprimorar a escrita dos alunos, mas também promover a conscientização sobre a importância do engajamento comunitário na promoção da responsabilidade fiscal.

Criado em março de 2020, o Desafio Nota 1000 surgiu como uma iniciativa do Governo da Paraíba, por meio da SEE-PB, com o intuito de preparar os estudantes para a prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ao longo de suas edições, o programa tem se consolidado como um importante instrumento para o desenvolvimento das competências exigidas pelo Enem, incentivando a reflexão sobre questões sociais, culturais e tecnológicas.

Os premiados desta edição foram definidos após a aplicação dos critérios de desempate previstos no regulamento do processo seletivo. Abraão Vicente dos Santos, da 7ª GRE, estudante da ECIT Nobel Vita, conquistou o primeiro lugar com a nota máxima de 1000 pontos.

Em seguida, também com 1000 pontos, está Sara Sophia Nóbrega Roberto, da mesma GRE e escola. Gabriel Ferreira de Matos, da 13ª GRE e aluno da ECI Monsenhor Vicente Freitas, ficou em terceiro lugar com 1000 pontos. As demais posições foram ocupadas por André Luís Fernandes Dantas Buriti, da 7ª GRE, e Pedro Victor Almeida Rocha, da 13ª GRE, ambos com 980 pontos.

Os prêmios a serem entregues incluem iPhones para os cinco primeiros colocados, sendo um Iphone XS Max 256GB para o primeiro lugar, um Iphone XS 256GB para o segundo e três Iphones 8 Plus 64GB para os demais colocados.

“Por meio de mais um concurso, o Governo do Estado, através das Secretarias de Educação e Fazenda, reforça o compromisso com a valorização do esforço dos estudantes e a importância de iniciativas que promovam a educação de qualidade e o desenvolvimento crítico dos nossos jovens paraibanos. O evento de premiação com certeza será uma grande festa para todos”, afirma o secretário de Estado da Educação, Wilson Filho.

