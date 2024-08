Desafio Nota Mil oferece bolsas de estudo para alunos da rede estadual

A Secretaria de Estado da Educação da Paraíba, em parceria com o Zarinha Centro de Cultura, anunciou a 4ª Edição do Projeto “Juntos pela Educação”, que integrará o programa Desafio Nota Mil. Esta nova etapa traz uma oportunidade para os alunos do ensino médio da rede estadual, oferecendo 50 bolsas de estudo para o curso de Português da renomada professora Zarinha. A parceria visa não apenas o aprimoramento das habilidades linguísticas dos estudantes, mas também a mobilização e preparação para a Prova de Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O Desafio Nota Mil, criado em março de 2020, tem sido um instrumento fundamental para elevar os indicadores de aprendizagem na Rede Estadual da Paraíba. Por meio de concursos e atividades voltadas para o desenvolvimento de competências em leitura, interpretação e escrita, o projeto tem engajado milhares de estudantes em todo o estado. Nesta 4ª edição do projeto, os alunos passarão por duas fases de avaliação: a primeira, será o Desafio Nota Mil, com a produção dos textos, e a segunda, uma prova de gramática realizada na plataforma Zarinha EAD.

Em edições anteriores, o Desafio Nota Mil se destacou pela realização de concursos em parceria com entidades públicas e privadas. Em 2023, por exemplo, foram promovidos dois concursos. O primeiro, em colaboração com o Instituto Chamex, premiou os melhores textos com vale-compras de materiais didáticos no valor de até R$ 5 mil. Já o segundo concurso, realizado em parceria com o Detran-PB, envolveu mais de 27 mil estudantes, dos quais os melhores textos de cada Gerência Regional de Ensino foram agraciados com notebooks.

Para esta edição, o projeto prevê a seleção de 200 estudantes que participarão da segunda fase, com 50 deles sendo premiados com as bolsas de estudo. A cerimônia de premiação será realizada no dia 28 de agosto, e contará com a presença do secretário de Estado da Educação, Wilson Filho. Além de anunciar os ganhadores das bolsas, o evento também marcará a entrega dos certificados para os alunos concluintes do curso da 3ª edição do concurso.

Desde o seu início, o Desafio Nota Mil tem desempenhado um papel essencial na preparação dos estudantes para o Enem, incentivando a prática contínua da redação e o desenvolvimento de habilidades fundamentais para o exame. O projeto não apenas fortalece o aprendizado em sala de aula, mas também oferece aos estudantes a chance de conquistar prêmios e reconhecimentos importantes, contribuindo para o seu crescimento acadêmico e pessoal.

“Com a parceria firmada entre a Secretaria de Educação e o Zarinha, os alunos da Rede Estadual da Paraíba ganham mais uma oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em Língua Portuguesa. A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a educação de qualidade, ao mesmo tempo em que amplia as perspectivas dos estudantes para o futuro. A 4ª Edição do “Juntos pela Educação” simboliza mais uma conquista para os jovens paraibanos”, afirma o secretário Wilson Filho.