Podcast: Uama destaca a importância do letramento digital para idosos

No quadro “Momento UAMA” do programa Conexão Caturité, o professor Manoel Freire, coordenador da Universidade Aberta à Maturidade (UAMA) da UEPB, destacou a importância do letramento digital para idosos.

O professor falou sobre o projeto realizado em parceria com alunos da disciplina de Psicologia, coordenada pela professora Carmita, que visa ensinar o uso de tecnologia para a terceira idade.

Os alunos Leonardo Souza, Alessandra, e João Vitor compartilharam suas experiências no projeto, enfatizando a importância de incluir idosos no mundo digital e a troca de conhecimentos entre gerações.

Eles discutiram os desafios enfrentados pelos idosos ao aprender a usar dispositivos digitais e a necessidade de paciência e apoio familiar.

Além disso, o projeto aborda questões cruciais como a segurança digital e o combate a golpes virtuais, ensinando boas práticas para garantir a segurança online dos idosos.

