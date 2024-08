UFPB abre vagas em para ingresso de graduados

A Pró-Reitoria de Graduação (PRG) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) publicou, nesta terça-feira (06), o edital que regulamenta o Processo Seletivo para Ingresso de Graduados nos cursos de graduação da instituição, na modalidade de ensino presencial, para o período letivo 2024.2.

Estão sendo ofertadas 58 vagas em cursos nos quatro campi da instituição. Os candidatos deverão se inscrever no período de 12 a 16 de agosto.

Poderão concorrer às vagas candidatos graduados oriundos de qualquer instituição de ensino superior, desde que devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), sendo necessário, para se inscrever, possuir o diploma e apresentar Histórico Acadêmico integralizado/concluído com Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) igual ou superior a 7,0.

Ainda conforme o edital, também poderão concorrer às vagas os discentes da UFPB que desejarem obter um novo grau (bacharelado ou licenciatura) de cursos com mesma denominação, por meio de admissão de graduados da própria UFPB.

Nesse caso, os interessados devem atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos: ser formando no período letivo da data da inscrição (2024.1); e apresentar Histórico Acadêmico com Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) igual ou superior a 7,0, emitido dentro do prazo de inscrição descrito no edital.

Inscrições online

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pela internet, no ambiente do Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA). É necessário preencher integralmente o formulário de inscrição disponível, e anexar e submeter toda a documentação elencada pela PRG no edital.

Não será aplicada a reserva de vagas para cotas, haja vista que os candidatos ao Processo Seletivo para Ingresso de Graduados nos Cursos de graduação da UFPB, na modalidade de ensino presencial, para o período letivo 2024.2, já ingressaram no ensino superior uma vez.

A relação dos candidatos que tiverem sua inscrição deferida será divulgada no endereço eletrônico da PRG, a partir do dia 09 de setembro de 2024.

No processo seletivo, não haverá prova para os candidatos aos cursos ofertados, exceto para aqueles que desejarem concorrer aos cursos de Música (Bacharelado e Licenciatura), que serão submetidos à prova prática de conhecimentos específicos, a ser realizada no dia 24 de setembro de 2024. Todas as informações referentes a essa área estão disponíveis detalhadamente no edital que disciplina o processo seletivo.

A PRG ressalta que só haverá uma chamada no processo seletivo, não havendo, portanto, lista de espera.

O resultado final está previsto para ser divulgado a partir de 17 de outubro. Já o cadastramento dos candidatos classificados está previsto para acontecer nos dias 23 e 24 de outubro. Acesse o edital, na página da PRG, e confira o cronograma e outros detalhes da seleção.

