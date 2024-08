Podcast: UAMA destaca projeto de letramento para idosos

No quadro “Momento UAMA” do programa “Conexão Caturité”, o professor Manoel Freire e as professoras Juliana e Patrícia apresentaram um novo e importante projeto de extensão da Universidade Aberta à Maturidade (UAMA).

O projeto, intitulado “Letramento de Pessoas Idosas: Saberes, Práticas, Memórias e Direitos Humanos”, visa promover a inclusão educacional de idosos através do letramento e da valorização das memórias e práticas pessoais.

A proposta busca atender a idosos que não tiveram acesso à educação formal em sua juventude e inclui tanto os alunos da UAMA quanto a comunidade externa.

As aulas terão foco em alfabetização e ressignificação das histórias de vida dos participantes, respeitando os direitos humanos e sociais dos idosos.

Em breve, serão divulgadas as datas e o número de vagas disponíveis para o curso.

