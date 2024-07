No quadro “Hora das Letras” do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues trouxe uma explicação clara sobre a concordância do pronome relativo com o verbo. O tema desta terça-feira foi o uso correto das expressões “fui eu que fiz” e “fui eu quem fez”.

Resumo das dicas:

Fui eu que fiz: Correto ao usar o pronome relativo “que”. A conjugação deve ser feita com “fiz”, conforme o sujeito da frase.

Fui eu quem fez: Também correto ao utilizar o pronome relativo “quem”. Neste caso, a conjugação pode ser feita com “fez”, que concorda com a terceira pessoa do singular.

Fui eu quem fiz: Aceitável ao usar o pronome relativo “quem”, mas a conjugação pode variar conforme o contexto.

Ouça o podcast completo e entenda.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online