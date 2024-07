A Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq), em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), está com inscrições abertas para Edital de concessão de bolsas de iniciação científica para alunos egressos de instituições de ensino públicas.

As propostas deverão ser submetidas por representantes das pró-reitorias de pesquisa das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas localizadas no estado da Paraíba. Os recursos serão da ordem de R$ 3,360 milhões, oriundos do Tesouro Estadual, para concessão de 200 bolsas de iniciação científica.

Serão concedidas bolsas de iniciação científica no valor de R$ 700 mensais às Instituições de Ensino Superior (IES) públicas localizadas no estado da Paraíba, destinadas preferencialmente a estudantes egressos da rede pública de ensino regularmente matriculados em cursos de graduação e estar cursando até o penúltimo período do curso. A bolsa terá duração máxima de 24 meses.

O edital tem por objetivo desenvolver o pensamento científico dos estudantes egressos preferencialmente das instituições públicas do estado da Paraíba.

A intenção é estimular estudantes do ensino superior às práticas de pesquisa científica, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento científico e a difusão da ciência; Introduzir e disseminar a pesquisa nos cursos de graduação, possibilitando maior articulação entre a graduação e a pós-graduação; Estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes dos cursos de graduação nas atividades de iniciação científica; Contribuir para a formação de recursos humanos que se dedicam a atividades de pesquisa científica; Contribuir para a formação científica de pessoas que se dedicarão a qualquer atividade profissional; Estimular a formação e a consolidação de grupos de pesquisa.

As propostas deverão ser apresentadas por intermédio de formulário on-line disponível no SIGFAPESQ (https://sigfapesq.ledes.net/).

As inscrições podem ser feita até o dia 12 de agosto e a divulgação do resultado final será no dia 19 de Agosto.

Esclarecimentos e informações adicionais sobre o Edital podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico: programas-projetos@fapesq.rpp.br.

*Siga nosso Instagram @paraiba_online