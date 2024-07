Estudantes da ECIT Cuité ganham imersão no MIT nos EUA

A equipe GreenTech da Escola Cidadã Integral Técnica (ECIT) Jornalista José Itamar da Rocha Cândido, do município de Cuité, no Curimataú paraibano, foi campeã nacional na categoria escolas públicas, durante a Semana de Estudos Avançados de Tecnologia (EAT 2024), que ocorreu de 22 a 27 de julho, em São José dos Campos (SP).

A premiação é uma imersão tecnológica no Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos.

A equipe formada pelos estudantes Iarley Riquelme Lima, Ellen Andresa Costa, Lívia Costa Gomes, Pedro Fabiano dos Santos e Giovanna Maria Marques, sob a orientação do professor da disciplina de Biologia, João Paulo da Silva, teve a oportunidade de participar de várias oficinas e palestras ministradas por especialistas renomados nacional e internacionalmente.

Além disso, os estudantes puderam vivenciar uma imersão tecnológica na Faculdade de Tecnologia (Fatec), visitar o Museu Interativo de Ciências (MIC) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

A equipe GreenTech tinha conquistado medalha de bronze após ser selecionada por meio de uma apresentação curta sobre o problema local relacionado ao monitoramento e mitigação da irrigação para pequenos agricultores no semiárido nordestino.

Os estudantes também passaram por provas de programação e matemática, e por fim, pelo desenvolvimento, durante um período de um mês, dos aplicativos GreenTech 2.0 e Green Feira, na etapa denominada Desafio APP, conseguindo assim o 1º lugar da competição.

“Estou extremamente orgulhoso e emocionado com essa conquista. Sinceramente, a ficha ainda não caiu. Ver o esforço e a dedicação dos nossos estudantes sendo reconhecidos em um evento nacional e tão concorrido é uma sensação indescritível. Foram mais de 600 equipes de todas as regiões do Brasil. Desde o início, eu já sabia que tínhamos um time talentoso, mas ser campeão nacional, vencendo na categoria escolas públicas superou nossas expectativas”, comentou o professor, João Paulo.

O orientador destacou também o empenho e a preparação dos estudantes em identificar problemas da própria comunidade e conseguir elaborar projetos que mostrem soluções concretas utilizando a tecnologia a favor.

“A preparação foi intensa e muito bem planejada. Começamos identificando um problema local que impacta diretamente nossa comunidade como a irrigação em ambientes do semiárido, uma característica marcante do Nordeste brasileiro. Com esse foco, os alunos se dedicaram a entender melhor as necessidades dos pequenos agricultores e a desenvolver soluções práticas,” disse.

A Semana de Estudos Avançados de Tecnologia (EAT 2024) é promovida pelo Instituto Alpha Lumen com apoio do MIT, ITA e CloudWalk, e reuniu medalhistas da 3ª Olimpíada Brasileira de Tecnologia.

Outros Projetos – Além do projeto dos apps GreenTech 2.0 e Green Feira, a equipe GreenTech da ECIT Cuité desenvolve mais quatro projetos em paralelo que envolvem 22 estudantes da escola.

Um dos projetos é o CuidAut, que é um aplicativo para Smart Watch para auxiliar autistas; o Nutrivida, que consiste na criação de uma farinha feita com sobras de alimentos e caroço de jaca como suplemento nutricional; o Arthro(In)Spira, que é a utilização de spirulina para fazer biscoitos nutritivos; e o Compostec (composteira), que está na fase inicial de prototipagem.

Além da criação de apps no Arthro(In)Spira e Compostec.

