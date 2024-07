Foram abertas na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), as inscrições para a Especialização em Ensino de Ciências e Educação Matemática, na modalidade de Educação semipresencial, a ser ministrada no Centro de Formação de Professores (CFP), campus Cajazeiras.

O curso é gratuito e são oferecidas 14 vagas, distribuídas entre ampla concorrência e cotas.

Podem participar da seleção, pessoas com diploma de graduação em cursos de Licenciatura ou Bacharelado reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de agosto, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI). É preciso fazer um cadastro prévio como usuário externo. Não haverá cobrança de taxa de inscrição ou de mensalidade do curso.

A seleção dos candidatos será feita mediante análise curricular.

O resultado final, após recursos, sairá no dia 23 de agosto. As matrículas devem ser feitas dias 26 e 27 de agosto. As aulas começarão no dia 4 de setembro.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online