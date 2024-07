No quadro Hora das Letras do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues explicou a diferença entre o uso das preposições “a” e “para” no contexto do verbo “ir”.

O professor destacou que “a” é usado para indicar uma ação temporária, como em “vou a São Paulo amanhã”, sugerindo uma ida e volta.

Já “para” indica permanência, como em “vou para São Paulo e lá vou ficar um certo tempo”.

Golbery esclareceu que “a” reflete uma intenção de curto prazo, enquanto “para” sugere uma permanência mais prolongada no destino.

Ouça o podcast completo e confira.

