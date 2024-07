O Programa Primeira Chance, realizado pelo Governo da Paraíba, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB), alcançou resultados significativos em sua edição de 2024.

A iniciativa, voltada para proporcionar a primeira experiência profissional a estudantes da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, tem demonstrado um impacto considerável em todo o estado.

Nesta edição, o programa conta com um total de 3.609 alunos aprovados e 1.182 empresas concedentes distribuídas em 83 cidades paraibanas. São 114 escolas alcançadas em 41 cursos técnicos diferentes. A lista completa com os resultados está disponível no site oficial do programa primeirachance.see.pb.gov.br.

Em maio, o governador João Azevêdo anunciou a expansão do programa para todos os alunos das escolas técnicas, resultando em investimentos superiores a R$ 26 milhões e bolsas de estágio no valor de R$ 500,00 por mês. Para receber a bolsa, os estudantes deverão cumprir a carga horária do estágio e a participação nas mentorias quinzenais.

Além da integração prática oferecida pelo Primeira Chance, o programa também estimula a atualização dos currículos dos cursos técnicos, alinhando-os com as demandas do mercado de trabalho. Agora, os alunos aprovados serão convocados pelas empresas concedentes para assinar os contratos de estágio.

O secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, destaca o compromisso contínuo na inserção dos jovens no mercado de trabalho, refletindo o esforço do Governo da Paraíba em promover a educação técnica e a integração prática dos estudantes

. “Crescemos de 230 alunos bolsistas em 2019 para mais de 3.600 em 2024. São dados que mostram a expansão e o aprimoramento contínuo do programa. Com a adesão crescente de empresas e o engajamento das escolas, o programa hoje se estabelece como uma peça-chave na preparação dos alunos para o mercado de trabalho, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da educação profissional na Paraíba. A expectativa é que, com a continuidade do programa, mais estudantes possam aproveitar essas oportunidades e construir uma base sólida para suas carreiras futuras”, comentou.

Localizada no Sertão paraibano, a 13ª Gerência Regional de Ensino (GRE) destacou-se pelos resultados expressivos obtidos este ano. Dos 178 estudantes cadastrados na região, 83,5% foram classificados e estão aptos a assinar os contratos com as empresas.

O gerente regional da 13ª GRE, Jorge Miguel, ressaltou a importância do Primeira Chance, destacando a melhoria nos números em relação ao ano passado. Segundo ele, o programa não só fortalece a formação dos estudantes como também contribui para a economia local.

“A importância do Primeira Chance para os nossos estudantes que estão concluindo a etapa do Ensino Médio com a formação técnica em mãos é imensa. Não se trata apenas de concretizar o conhecimento teórico adquirido durante os dois anos e meio de curso, mas também da oportunidade para que esses jovens tenham seu primeiro emprego de forma regularizada. Estamos muito satisfeitos com os resultados pulamos de 17 estudantes aptos para 178. Além disso, o programa também vai contribuir para a economia local, gerando benefícios diretos para os estudantes. É um suporte financeiro que ajuda a garantir que os estudantes permaneçam engajados na escola e continuem seus estudos com mais segurança e motivação”, reforça Miguel.

Instituído pela Lei Estadual nº 11.344 de 2019, o Primeira Chance visa integrar teoria e prática ao permitir que estudantes das Escolas Cidadãs Integrais Técnicas, Escolas Profissionalizantes Técnicas ou Escolas Técnicas Estaduais da Paraíba possam vivenciar o ambiente de trabalho. A Lei Federal nº 11.788 de 2008 regulamenta a preparação dos alunos, garantindo que os estágios estejam alinhados com os currículos dos cursos técnicos.

As empresas concedentes, que ofertam os estágios deverão fornecer seguro e auxílio-transporte, além de supervisionar os estagiários. As atividades dos estudantes durante o estágio devem estar alinhadas a um plano de atividades que vá de acordo com o currículo do curso.

