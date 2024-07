Sisu 2024: UFCG divulga a 5ª chamada da Lista de Espera

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), por meio da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov), publicou na última quarta-feira (17), o edital e o resultado da 5ª Chamada da Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2024.

Os candidatos estão sendo convocados para entrada no Período Letivo 2024.2, exceto os dos cursos ministrados no Centro de Formação de Professores (CFP), campus Cajazeiras, que entrarão no Período Letivo 2024.1.

Procedimentos obrigatórios

Para efetivar a vaga na UFCG, o candidato convocado deve realizar dois procedimentos obrigatórios: cadastramento (registro acadêmico) e matrícula em disciplinas. O cadastramento é o procedimento realizado logo após a publicação das chamadas, por meio do qual o candidato selecionado se torna aluno da UFCG. Já a matrícula é o procedimento por meio do qual o aluno define, no início de cada período letivo, as disciplinas que irá cursar. O candidato que não realizar o cadastramento e a matrícula em disciplinas perderá a vaga na instituição.

Cadastramento

Os candidatos convocados nesta 5ª Chamada deverão encaminhar a documentação digitalizada para cadastramento (registro acadêmico) até o dia 25 de julho, por meio de formulário eletrônico disponível no site da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov).

A relação de documentos exigidos para o cadastramento, por modalidade de concorrência, está disposta no Edital PRE Nº 34/2024. O candidato que não enviar a documentação exigida no prazo estipulado perderá o direito à vaga na UFCG.

A análise e validação da documentação enviada pelos candidatos serão realizadas pelas coordenações de cursos até o dia 26 de julho.

No caso de documentação irregular, a coordenação do curso solicitará ao candidato, via e-mail (o mesmo informado no ato da inscrição no SiSU), em tempo hábil, a documentação retificada para que se efetue o cadastramento. O envio desta documentação deverá ser feito para o e-mail da coordenação do curso.

Realizado o cadastramento, o Sistema de Controle Acadêmico Online (SCAO) da UFCG encaminhará e-mail de confirmação, com o número de registro do aluno no sistema.

Em caso de dificuldades no envio da documentação, o candidato deve enviar um ticket para o Setor de Suporte da Divisão de Informática da Pró-Reitoria de Ensino (PRE), descrevendo o problema a ser reportado.

O candidato que não tiver seu cadastramento realizado poderá interpor recurso no dia 29 de julho, por meio do Sistema Eletrônico de Recursos. Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 30 de julho, no próprio Sistema Eletrônico de Recursos. O cadastramento dos candidatos, após análise dos recursos, será feito no dia 31 de julho, pelo candidato, em contato com a coordenação do seu curso.

Em caso de dúvidas sobre o cadastramento e a documentação, o candidato deverá entrar em contato com a coordenação do seu curso. Acesse aqui os contatos dos cursos de graduação.

Comissões de Validação PPI e PCD

Os candidatos que concorrem às vagas reservadas para Pessoa com Deficiência (PcD) ou pessoa Preta, Parda ou Indígena (PPI) serão submetidos às Comissões de Validação de Heteroidentificação, de acordo com os procedimentos descritos em Edital de Convocação publicado pela Comprov.

O não comparecimento ou indeferimento das Comissões de Validação PPI ou PcD implicará na eliminação do candidato.

Matrícula em disciplinas

A matrícula dos ingressantes do SiSU 2024.2 acontecerá em data a ser divulgada pela Pró-Reitoria de Ensino no Calendário Acadêmico 2024.2. O procedimento será realizado presencialmente, em alguns cursos, ou online, em outros. O estudante deverá entrar em contato com a coordenação de seu curso para orientações.

Acesse aqui os contatos dos cursos de graduação.

Chamadas da Lista de Espera

Estão previstas até oito chamadas da Lista de Espera do SiSU 2024, se houver vagas. Para cada uma das chamadas, será publicado um edital específico.

Mais informações sobre o SiSU 2024, incluindo os editais e as chamadas, podem ser acessados na página do processo seletivo.

