A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) manteve-se entre as universidades do Norte-Nordeste mais bem avaliadas no CWTS Leiden Ranking, cuja edição de 2024 foi publicada no início de julho deste ano.

O destaque para avaliação da UFPB nesta edição é nas categorias do ranking que abrangem indicadores relacionados a impacto científico, colaboração e acesso aberto, nos quais a Universidade conquistou, em cada um deles, o 5º lugar entre as melhores instituições de ensino superior do Norte-Nordeste. Já na categoria que diz respeito a indicadores relacionados à diversidade de gênero, a UFPB é a 6ª melhor universidade das duas regiões.

Em âmbito nacional, a UFPB ocupa o 20º lugar em impacto científico, colaboração e acesso aberto, subindo uma posição nessas categorias, em relação à edição do ano passado. Se considerada a categoria diversidade de gênero, a UFPB ocupa o 24º lugar. A lista nacional, em todas as suas subdivisões, é liderada pela Universidade de São Paulo (USP).

No indicador de Impacto Científico, a UFPB ocupa a 26ª posição na América do Sul e 844ª no mundo. Em termos de Colaboração, a Universidade também está na 26ª posição na América do Sul e 828ª no mundo. Já em se tratando de Acesso Livre, a Instituição mantém as mesmas posições do indicador anterior. Por fim, no indicador de Diversidade de Gênero, a UFPB se encontra em 29º lugar na América do Sul e 701º no mundo.

No ranking estão listadas 9 universidades do Norte-Nordeste, 38 brasileiras, 52 sul-americanas e cerca de 1.500 de todo o mundo.

De acordo com o Reitor da UFPB, professor Valdiney Gouveia, a instituição está de parabéns e os números demonstram que ela tem avançado a cada dia, configurando-se como protagonista absoluta na Paraíba.

“É um orgulho enorme para a UFPB figurar entre as 10% das instituições de maior reconhecimento no cenário mundial. Podemos melhorar e temos muito a melhorar, mas já são sinais positivos da UFPB que tem assegurado esses avanços em razão de ações que têm sido feitas não só na Pró-reitoria de Pós-graduação, com nossos programas de pós-graduação, em que já atingimos quatro com o conceito 6 e se aproximam de 20 com conceito 5; e a Pró-reitoria de Pesquisa, com diversos editais de apoio, não somente a publicações internacionais, mas também apoio aos pesquisadores, inclusive com equipamentos, isso é fundamental para que a UFPB siga crescendo”, disse o Reitor.

O ranking é produzido pelo Centre for Science and Technology Studies (CWTS) da Universidade de Leiden, na Holanda. A classificação na lista é calculada a partir de três fatores: número de publicações científicas atreladas às universidades no período de 2019 a 2022; quantidade dessas publicações que pertencem ao top 10% de suas áreas do conhecimento; e a proporção entre o primeiro e o segundo fator.

O CWTS Leiden Ranking utiliza artigos de periódicos científicos, atualmente extraídos do banco de dados Web of Science, como principal fonte para elaboração da classificação. A instituição leva em conta apenas um subconjunto de publicações, às quais se refere como publicações principais. Para ser assim classificada, uma publicação deve integrar alguns índices, como o Science Citation Index Expanded, o Social Sciences Citation Index ou o Arts & Humanities Citation Index, e satisfazer critérios como escrita em inglês, autoria explícita, publicação em periódico de referência, dentre outros.

