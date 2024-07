IFPB abre 1125 vagas em cursos técnicos; veja

O Instituto Federal da Paraíba-IFPB abriu inscrições de 06 a 31 de julho para 1125 vagas em cursos técnicos subsequentes gratuitos. O PSCT 2024.2 como é chamado, é na modalidade Subsequente ao Ensino Médio, ou seja, apenas para quem tem o ensino médio completo.

A entrada dos aprovados é no segundo semestre letivo de 2024 nos campi de Areia, Cabedelo, Cabedelo Centro, Cajazeiras, Campina Grande, Itabaiana, João Pessoa, Mangabeira, Patos, Pedras de Fogo, Princesa Isabel, Santa Luzia, Soledade e Sousa. Acesse o edital Aqui e de Instrumento Musical Aqui

As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível em: https://estudante.ifpb.edu.br/processoseletivo/processo/1/.

Todo o processo de inscrição é gratuito. o IFPB reserva 50% do total das vagas ofertadas para candidatos Egressos de Escolas Públicas (EEP), dentro destas vagas, estão as subdivisões para candidatos (autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI), candidatos autodeclarados Quilombolas (Q), candidatos com deficiência (PcD)).

A seleção é realizada por meio de análise do desempenho escolar em Língua Portuguesa ou Português e Matemática ou disciplinas equivalentes cursadas no 1º e 2º ano do Ensino Médio, ou equivalente; ou por meio de análise do desempenho de Língua Portuguesa e Matemática, conforme descritas no documento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ou equivalentes.

Veja baixo os cursos ofertados neste edital:

Administração

Gastronomia

Restaurante e Bar

Química

Guia de Turismo

Transações Imobiliárias

Serviços Jurídicos

Edificações

Eletromecânica

Manutenção e Suporte de Informática

Informática

Mineração

Técnico em Eletromecânica

Eletrônica

Eletrotécnica

Equipamentos Biomédicos

Instrumento Musical

Mecânica

Secretariado

Cuidados de Idosos

Enfermagem

Modelagem de Vestuário

Sistemas de Energia Renovável

Agropecuária

Quer saber mais sobre cada curso é só clicar Aqui

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online