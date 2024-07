Cerca de 180 estudantes da rede estadual da Paraíba conquistaram medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), realizada no mês de maio em todo o país pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). A competição reuniu alunos de todos os anos do ensino fundamental e médio em todo território nacional e no exterior em escolas de língua portuguesa.

Na Paraíba, na ECIT Antônio Avelino de Almeida, na cidade de Olho D’Água (7ª GRE), 30 estudantes foram medalhistas na olimpíada. A professora Maria Fátima Leite, da disciplina de Ciências, que desde 2016 está à frente da coordenação da OBA na escola, conta que os resultados positivos se devem ao trabalho de preparação com os jovens.

A professora explica que o site da OBA disponibiliza materiais para trabalhar a parte prática de atividades, como também disponibiliza provas dos anos anteriores. “Sempre trabalhamos em cima daquelas questões. Também trabalhamos com as videoaulas que eles disponibilizam. E incentivamos os alunos a estudarem e também criar grupos de estudo extraescolares”, contou Maria de Fátima.

A ECIT Maestro José Siqueira, localizada na cidade de Conceição (7ª GRE), obteve uma medalha de ouro no nível 4 da OBA com estudante Esley Pires que tirou a nota máxima, e teve ainda dois estudantes pré-selecionados para as fases on-line da Olimpíada Internacional de Astronomia de 2025.

A professora Karine Sousa, da área de Tecnologia da Informação da escola, conta que sempre incentiva os estudantes a participarem de diversas olimpíadas, como as de Robótica e Química. “No início deste ano, fiz uma proposta de um desafio diferente para os professores e os alunos, que foi participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica”, lembrou.

A OBA tem por objetivos fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências afins, promover a difusão dos conhecimentos básicos de forma lúdica e cooperativa, mobilizando em um mutirão nacional, além dos alunos, seus professores, coordenadores pedagógicos, diretores, pais e escolas, planetários, observatórios municipais e particulares, espaços, centros e museus de ciências, associações e clubes de Astronomia, astrônomos profissionais e amadores, e instituições voltadas às atividades aeroespaciais.

Mostra de Foguetes

Equipes de 35 escolas da rede pública estadual foram classificadas para a Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) que será realizada na cidade de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, entre agosto e dezembro de 2024.

As equipes foram classificadas após as provas que aconteceram em 17 de maio em todo país. A mostra, realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), são voltadas para todos os estudantes dos ensinos fundamental e médio das redes públicas e particular.

Mobilização

A cidade de Belém do Brejo do Cruz, no Sertão paraibano, 8ª GRE, foi além. Em 2023, depois das olimpíadas internas na ECI Nossa Senhora da Conceição, os estudantes melhores colocados foram inscritos na mostra nacional e foram selecionados posteriormente.

Diante do sucesso dos estudantes, a escola resolveu ampliar a ideia para toda a cidade. “Convidamos também as outras escolas para participar. Nós replicamos as oficinas, mostramos como são feitos os foguetes, como funciona a nossa Olimpíada”, ressaltou o professor Laerte Francisco da Costa, de Química.

As equipes da ECI Nossa Senhora da Conceição e da EEEF Américo Maia, ambas da cidade de Belém do Brejo do Cruz, foram classificadas para a mostra nacional em 2024. Elas fizeram lançamentos de foguetes que atingiram 146 e 145 metros, respectivamente.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online