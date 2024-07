Estudante surdo é o primeiro a concluir mestrado em universidade da PB

Em um momento de superação e resiliência, Kledson Albuquerque Alves tornou-se o primeiro aluno surdo a obter um título de mestre pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

A defesa de sua dissertação, intitulada “Ensino da Língua Portuguesa para alunos surdos: o Signwriting como sistema de escrita na aprendizagem de uma segunda língua”, ocorreu na manhã desta segunda-feira (8), no Auditório II da Central Acadêmica Paulo Freire, no Câmpus I da UEPB, em Campina Grande.

Kledson, que conquistou o título pelo Programa de Pós-graduação em Formação de Professores (PPGFP), apresentou seu trabalho em Língua Brasileira de Sinais (Libras), com o auxílio dos intérpretes Herbert Costa Rego e Jeane Leal.

Sua pesquisa propõe o uso do Signwriting no ensino da língua portuguesa para surdos, destacando a inovação e a inclusão na educação.

A defesa contou com a presença de professores, familiares, amigos e membros do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), ressaltando o compromisso da UEPB com a dignidade humana. Orientado pelo professor Juscelino Francisco do Nascimento, da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Kledson superou os desafios impostos pela pandemia, realizando todo o processo de orientação remotamente.

