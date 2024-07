Sete estudantes da zona rural da Rede Municipal de Educação de Campina Grande conquistaram um lugar de destaque na Olimpíada Canguru de Matemática. Os alunos da Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no Sítio Estreito, participaram pela primeira vez da competição e o desempenho deles rendeu um lugar Honra ao Mérito na classificação geral do concurso, com uma pontuação próxima a 8 nas provas de 10 questões.

A Olimpíada Canguru é considerada a maior competição de matemática do mundo com mais de 6 milhões de participantes, de 75 países, por ano.

Nesta sexta-feira, 5, todos os competidores da prova e os medalhistas participaram de um evento para receber os certificados e medalhas na sede da Secretaria de Educação. Eles foram recebidos pela diretora de Apoio às Escolas, Ana Lúcia Teixeira; pela gerente de Ensino Fundamental, Adriana Sá e pela gerente de Projetos, Fabíola Gaudêncio.

Para a gestora da escola, Lívia Serafim, a escola recebeu com surpresa e alegria o resultado.

“A competição tem uma categoria de honra ao mérito para crianças que chegaram próximo ao resultado de categorização internacional e o fato de eles estarem num contexto de educação no campo, em zona rural, traz essa diferença. Foi a primeira competição a que foram submetidos, a nível de teste, e para nossa surpresa chegaram a uma premiação de honra ao mérito internacional – o que já mostra o potencial dessas crianças para as próximas olimpíadas que estão no cronograma do projeto”, conta.

A participação dos estudantes faz parte de um projeto criado em parceria com o professor Alécio Soares. Ele é doutor em Estatística e pai de uma estudante da Rede.

“A Olimpíada Canguru é a maior competição de matemática do mundo. O nosso projeto se dispôs a construir um cronograma que permitisse que os alunos participassem de diversas Olimpíadas. A preparação é feita a cada 15 dias com aulas nas quais levamos problemas e quebra-cabeças, para que eles pensem nos caminhos e estratégias para resolver essas questões. Na Canguru tivemos sete alunos premiados com menção honrosa, o que é algo muito bom para a escola, e também para o corpo discente, pois premiações incentivam outros alunos a participarem e se engajarem no projeto”, acredita.

Segundo a gerente de projetos da Rede, a iniciativa conjunta entre escola e família trouxe um resultado positivo e o projeto poderá ser replicado na rede.

“Essa iniciativa estreitou os laços familiares, evidenciando a importância da participação ativa da família no desenvolvimento global da criança e do adolescente. Com base nessa premissa e na relevância que trouxe para a comunidade, esperamos motivar outros pais e responsáveis a contribuírem ainda mais para o sucesso acadêmico de seus filhos. Esperamos formar uma corrente de boas ações e cases de sucesso a partir da coparticipação entre família e escola, pois essa é uma parceria eficaz para o futuro da geração que queremos formar”, avaliou.

