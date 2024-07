A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) está com inscrições abertas, até 18 de julho, para cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) na modalidade de educação a distância (EaD), ofertados pelo Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN), em Bananeiras.

São 150 vagas ao todo, distribuídas igualitariamente entre os cursos de Horticultor Orgânico (50), Bovinocultor de Leite (50) e Inglês Intermediário (50). As três qualificações têm carga horária total de 160h.

As inscrições, que também são gratuitas, devem ser realizadas pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa), plataforma na qual o candidato deverá preencher um formulário eletrônico e anexar os documentos solicitados, como documento de identidade, CPF, comprovante de escolaridade do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), certificado de quitação eleitoral e certificado de situação militar, este último apenas para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos.

De acordo com o edital nº 16/2024, que regulamenta o processo seletivo, não é permitida a inscrição em dois cursos ao mesmo tempo. Além disso, também conforme o edital, 5% das vagas (3 em cada curso) são reservadas a pessoas com deficiência.

A forma de seleção será por ordem cronológica da inscrição, considerando-se as cotas dos inscritos (ampla concorrência ou PcD).

O CAVN divulgará, no endereço eletrônico www.cavn.ufpb.br, o resultado preliminar do processo seletivo na data prevista de 19 de julho. No dia seguinte à divulgação deste resultado, terá início o período para interposição de recursos, que poderá ser feito até o dia 28 de julho. O resultado final será publicado no dia 29 de julho, no mesmo site.

Conforme o cronograma, a matrícula dos candidatos classificados na 1ª chamada do Processo Seletivo acontecerá, presencialmente, de 30 de julho a 02 de agosto, na Coordenação de Controle Acadêmico do CAVN, em Bananeiras. A matrícula também poderá ser feita remotamente, por meio do envio da documentação necessária ao ato para o e-mail sec.cursos.cavn@gmail.com.

Os candidatos classificados na segunda chamada deverão realizar, entre os dias 06 a 09 de agosto, as matrículas da mesma forma, ou seja, presencial ou a distância.

Mais informações sobre a seleção estão no edital nº 16/2024.

*Siga nosso Instagram @paraiba_online