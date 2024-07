O Serviço Social do Comércio (Sesc) de Campina Grande está com inscrições abertas para dois importantes programas educacionais: o curso de conclusão do ensino médio através da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e cursos de idiomas.

Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta terça-feira (2), a coordenadora de educação do Sesc, Rosilane Chaves, destacou as oportunidades disponíveis para a comunidade.

Rosilane explicou que o curso EJA do Sesc é uma excelente chance para aqueles que ainda não concluíram o ensino médio.

– Estamos com muitas oportunidades para quem não concluiu o ensino médio. O Sesc está com curso EJA (Educação de Jovens e Adultos) na modalidade EaD. O curso tem 80% EaD e 20% presencial com um encontro no Sesc Centro acontecendo às segundas-feiras à noite. Além de concluir o ensino médio, o contemplado sai com qualificação profissional em produção cultural e para realizar a matrícula basta acessar o site sesc.com.br, entrar no link da bio do Instagram ou pessoalmente no Sesc Centro. A pré-inscrição vai até o dia 8 de julho. O curso dura um ano e meio – salientou.

Além do EJA, o Sesc também está oferecendo cursos de idiomas no segundo semestre. “Também temos a parte de idiomas que neste segundo semestre tem vagas de inglês e básico em espanhol que acontecem no turno da noite”, informou Rosilane.

A coordenadora destacou que a modalidade EaD é voltada para comerciários e público em geral desde que estejam na faixa etária dos 18 anos. Já os cursos de idiomas são voltados para o público em geral e comerciários, sendo o de espanhol gratuito e o de inglês com taxa.

