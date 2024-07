Aparte: mudanças em breve nos cursos de Direito

Os cursos de Direito deverão ganhar novas diretrizes curriculares no ano que vem.

A comissão que debate a redefinição dos parâmetros para a área avalia aumentar a carga horária e a proporção de atividades práticas, e impor restrições ao modelo de ensino a distância.

A graduação em Direito se expandiu fortemente nos últimos anos no País.

Dos cerca de 1,9 mil cursos existentes, um terço surgiu a partir de 2019, mostrou reportagem do ´Estadão´.

A qualidade do ensino, porém, sofreu com o crescimento da oferta. Entre os formados, só 24% conseguem aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

