Podcast: Uama destaca a importância do diálogo com a pessoa idosa

No quadro “Momento Uama” do programa Conexão Caturité, o professor Manoel Freire, trouxe uma conversa a importância de proporcionar um espaço para que os idosos possam se expressar e contar suas histórias, enfatizando como isso contribui para a construção de sua identidade.

Freire compartilhou sobre as pesquisas e discussões em torno do envelhecimento, destacando a relevância de ouvir e valorizar as narrativas dos idosos.

“Deixar o idoso falar, relatar suas experiências e histórias de vida é fundamental para sua identidade”, afirmou o professor.

Ouça o podcast completo e saiba mais:

